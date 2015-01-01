Папа молится о Мьянме и беспризорных детях

Папа Франциск обеспокоен нестабильностью в Мьянме после переворота. Военные арестовали избранных лидеров правящей партии. Среди них была лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Папа вспомнил свой визит в страну в 2017 году.