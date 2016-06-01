Папа молится о переселенцах Восточной Европы

2 дня назад

Папа Франциск направил сто тысяч долларов Каритас Польши для помощи мигрантам, застрявшим на границе с Беларусью. С ноября миграционный кризис в Восточной Европе обостряется. Мигранты и беженцы живут в лесах, несмотря на суровые зимние температуры, которые на этой неделе достигали -10 C. ЕС обвиняет Беларусь в поощрении таких видов миграции с целью дестабилизации соседей.


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