Папа молится о переселенцах Восточной Европы

Папа Франциск направил сто тысяч долларов Каритас Польши для помощи мигрантам, застрявшим на границе с Беларусью. С ноября миграционный кризис в Восточной Европе обостряется. Мигранты и беженцы живут в лесах, несмотря на суровые зимние температуры, которые на этой неделе достигали -10 C. ЕС обвиняет Беларусь в поощрении таких видов миграции с целью дестабилизации соседей.