В грядущее Вербное воскресенье все епархии мира будут отмечать Всемирный день молодежи. Лозунг этого года: «Молодой человек, говорю тебе, встань!» 5 апреля этой инициативе, выдвинутой Иоанном Павлом II, исполнится 35 лет. По этому случаю, Папа Франциск опубликовал обращение. Он призывает молодежь вставать и проявлять сострадание. Он говорит, что если они научатся плакать с теми, кто плачет, то они обретут настоящее счастье.
Папа молодежи: «Оторвитесь от экранов»
4 дня назад
АРХИВ
КАЛЕНДАРЬ
СВЕЖИЕ ЗАПИСИ
- Rome Reports для России 19 марта 2020 4 дня назад
- О том, как объединить спорт и молитву 4 дня назад
- Открыты архивы Ватикана времен Папы Пия XII 4 дня назад