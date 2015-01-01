Папа молодежи: «Оторвитесь от экранов»

В грядущее Вербное воскресенье все епархии мира будут отмечать Всемирный день молодежи. Лозунг этого года: «Молодой человек, говорю тебе, встань!» 5 апреля этой инициативе, выдвинутой Иоанном Павлом II, исполнится 35 лет. По этому случаю, Папа Франциск опубликовал обращение. Он призывает молодежь вставать и проявлять сострадание. Он говорит, что если они научатся плакать с теми, кто плачет, то они обретут настоящее счастье.