Папа обеспокоен положением Казахстана

8 часов назад

«Я молюсь за них и за их семьи и надеюсь, что социальная гармония вернется как можно скорее благодаря стремлению к диалогу, справедливости и общему благу. Вверяю казахский народ покровительству Богородицы». Эти слова Папа посвятил Казахстану, где со второго января проходят крупные акции протеста из-за роста цен на топливо.


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