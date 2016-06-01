Папа обеспокоен положением Казахстана

«Я молюсь за них и за их семьи и надеюсь, что социальная гармония вернется как можно скорее благодаря стремлению к диалогу, справедливости и общему благу. Вверяю казахский народ покровительству Богородицы». Эти слова Папа посвятил Казахстану, где со второго января проходят крупные акции протеста из-за роста цен на топливо.