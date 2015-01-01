Папа обратился к Европе

1 день назад

Папа написал это важное письмо о Европе в связи с пятидесятилетием установления дипломатических отношений между Святым Престолом и Европейским союзом. В письме он предупреждает об искушении популизма и просит европейский континент заново открыть для себя идеалы, которые привели к тому, что объединяет народы, а не к тому, что их разделяет.


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