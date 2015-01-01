Папа обратился к протестующим в Польше

Папа поприветствовал паломников из разных стран. Обращаясь к польской общине, он настоятельно призвал выступать в защиту жизни. Напомним, что в настоящее время в Польше проходят протесты. Люди выступают против постановления Конституционного суда о том, что аборты являются незаконными, даже если у будущего ребенка есть признаки врожденных дефектов.