Папа обратился к протестующим в Польше

1 день назад

Папа поприветствовал паломников из разных стран. Обращаясь к польской общине, он настоятельно призвал выступать в защиту жизни. Напомним, что в настоящее время в Польше проходят протесты. Люди выступают против постановления Конституционного суда о том, что аборты являются незаконными, даже если у будущего ребенка есть признаки врожденных дефектов.


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