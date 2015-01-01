Папа Франциск выразил обеспокоенность ростом напряженности на востоке Украины. Он осудил многочисленные нарушения режима прекращения огня, которые увеличились в последние месяцы, и с озабоченностью отметил возрастающую военную активность в этом районе.
Папа осудил обострение конфликта на Украине
23 часа назад
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