Папа осуждает атаку на собор в Никарагуа

2 дня назад

Это был июнь 2018 года. Протесты и волнения начались в апреле. Правительство Даниэля Ортеги ответило чрезмерной силой. Епископы вышли на улицы с монстранцией в руках, чтобы защитить мирных жителей. С тех пор ситуация не улучшилась. Нападениям подверглись даже священники, которые остаются на стороне народа. Это была последняя забастовка. Несколько дней назад на собор Манагуа, часовню Крови Христовой, напали с коктейлем Молотова, оставив ее в таком состоянии.


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