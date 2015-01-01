Папа осуждает атаку на собор в Никарагуа

Это был июнь 2018 года. Протесты и волнения начались в апреле. Правительство Даниэля Ортеги ответило чрезмерной силой. Епископы вышли на улицы с монстранцией в руках, чтобы защитить мирных жителей. С тех пор ситуация не улучшилась. Нападениям подверглись даже священники, которые остаются на стороне народа. Это была последняя забастовка. Несколько дней назад на собор Манагуа, часовню Крови Христовой, напали с коктейлем Молотова, оставив ее в таком состоянии.