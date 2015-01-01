Папа отправил послание на Всемирный день бедных

2 дня назад

11 февраля пройдет двадцать девятый Всемирный день больных. Это повод уделить особое внимание тем, кто страдает, и их опекунам.


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