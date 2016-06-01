Папа отпраздновал свое 85-летие

5 дней назад

Папа Франциск встретился с первой группой беженцев с Кипра. Их десять, и есть надежда привезти в Италию еще сорок. Эта инициатива стала возможной благодаря соглашению между Кипром, Святым Престолом и правительством Италии. Беженцы, которые встретили Святейшего Отца сегодня, не говорят по-испански или по-итальянски, поэтому их опекуны выступили от их имени и поделились их историями с Папой. В конце встречи беженцы сделали Святейшему Отцу подарок. Папа Франциск сфотографировался с мигрантами, и они поздравили его с восьмидесяти пятилетием.


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