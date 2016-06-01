Папа официально помазал катехизаторов и чтецов

Папа Франциск возглавил Святую Мессу в соборе Святого Петра в рамках третьего ежегодного церковного празднования воскресенья Слова Божьего. Впервые он использовал пересмотренный обряд для официального назначения новых чтецов в церкви, служения, которое Папа открыл для женщин в прошлом году, а также новый обряд для служения катехизатора, который он установил в мае.