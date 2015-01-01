Папа поприветствовал паломников, собравшихся на площади святого Петра

6 дней назад

Папа не пропустил флаг Гондураса, который паломники принесли с собой на площадь.

 


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