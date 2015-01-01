Папа посетил штаб-квартиру Новостной службы Ватикана

2 дня назад

Папа Франциск впервые посетил штаб-квартиру Новостной службы Ватикана, в которой находятся офисы газеты Ватикана – Оссерваторе Романо, Радио Ватикана, телецентра Ватикана и официального сайта Святого Престола. Отдел коммуникаций Ватикана был создан в 2015 году, чтобы объединить все средства массовой информации Святого Престола.


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