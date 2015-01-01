Папа Франциск впервые посетил штаб-квартиру Новостной службы Ватикана, в которой находятся офисы газеты Ватикана – Оссерваторе Романо, Радио Ватикана, телецентра Ватикана и официального сайта Святого Престола. Отдел коммуникаций Ватикана был создан в 2015 году, чтобы объединить все средства массовой информации Святого Престола.
Папа посетил штаб-квартиру Новостной службы Ватикана
2 дня назад
АРХИВ
КАЛЕНДАРЬ
СВЕЖИЕ ЗАПИСИ
- Rome Reports для России 5 июня 2021 2 дня назад
- Секрет картины «Кормящая Мадонна» 2 дня назад
- «Блог семьянина» поможет укрепить семью 2 дня назад