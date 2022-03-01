Папа посетит Конго и Южный Судан

11 часов назад

Папа Франциск посетит Демократическую Республику Конго со 2 по 5 июля и Южный Судан с 5 по 7 июля, сообщил Ватикан.


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