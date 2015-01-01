Папа посоветовал политикам не поддаваться идеологии

7 часов назад

В присутствии премьер-министра Испании Педро Санчеса Папа произнес важную речь о значении политики. По его словам, политик должен беспокоиться не только об улучшении страны. Он сказал, что политик также должен научиться вести диалог с местными сообществами и развивать институты. Он назвал это «укреплением нации».


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