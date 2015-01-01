Папа предлагает поститься от ненужной информации

19 часов назад

На время Великого поста Святейший Отец предлагает воздержаться от «всего, что нас отягощает, например, от потребительства или ненужной информации, истинной или ложной». Он также предлагает католикам поститься от своих забот и хлопот, а также заменить все свои сетования «словами утешения, силы, поддержки и ободрения». Об этом он говорит в своем послании на Великий пост, которое было представлено в Ватикане.


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