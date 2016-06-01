Размышляя о чтении дня, Папа Франциск предупредил об искушении исказить веру в собственных интересах. Он использовал образ книжников из Евангелия в качестве примера, потому что те использовали свое положение для личной выгоды. Они злоупотребляли своим статусом.
Папа предупреждает об опасности клерикализма
2 дня назад
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