Папа предупреждает об опасности клерикализма

2 дня назад

Размышляя о чтении дня, Папа Франциск предупредил об искушении исказить веру в собственных интересах. Он использовал образ книжников из Евангелия в качестве примера, потому что те использовали свое положение для личной выгоды. Они злоупотребляли своим статусом.


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