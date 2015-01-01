Папа призывает католиков молиться о единстве христиан

2 дня назад

Во время молитвы «Ангел Господень» Святейший Отец напомнил, что Бог иногда призывает своих последователей к полной отдаче, требующей жертв, как было с учениками.


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