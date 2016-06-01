Папа провел встречу с Ангелой Меркель

5 дней назад

Отряд швейцарских гвардейцев сопровождал канцлера Германии Ангелу Меркель в частный зал аудиенций Папы Франциска для ее «прощального» визита, прежде чем она уйдет со своего поста. Это была 7-ая встреча канцлера и Святейшего Отца в Ватикане. Они обсудили Европейский Союз, биоразнообразие, глобальные конфликты и злоупотребления в Церкви.


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