Папа провел встречу с Ангелой Меркель

Отряд швейцарских гвардейцев сопровождал канцлера Германии Ангелу Меркель в частный зал аудиенций Папы Франциска для ее «прощального» визита, прежде чем она уйдет со своего поста. Это была 7-ая встреча канцлера и Святейшего Отца в Ватикане. Они обсудили Европейский Союз, биоразнообразие, глобальные конфликты и злоупотребления в Церкви.