Отряд швейцарских гвардейцев сопровождал канцлера Германии Ангелу Меркель в частный зал аудиенций Папы Франциска для ее «прощального» визита, прежде чем она уйдет со своего поста. Это была 7-ая встреча канцлера и Святейшего Отца в Ватикане. Они обсудили Европейский Союз, биоразнообразие, глобальные конфликты и злоупотребления в Церкви.
Папа провел встречу с Ангелой Меркель
5 дней назад
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