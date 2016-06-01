Папа провел встречу с главой Княжества Андорра

5 дней назад

Глава правительства Княжества Андорра, Ксавьер Эспот Самора посетил Папу Франциска в Ватикане. Андорра — это микрогосударство на границе между Испанией и Францией. Президент Франции и епископ испанской епархии Уржель являются соправителями государства.


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