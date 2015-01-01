Папа Франциск встретился с представителями Католической новостной службы Ватикана. Это агентство на протяжении последних ста лет предоставляет новости англоязычному миру. Папа напомнил им об ответственности СМИ за преодоление разногласий, чтобы они не принимали участия в разжигании сенсаций и скандалов.
Папа просит американских журналистов продвигать единство
3 дня назад
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