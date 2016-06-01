Первый этап «Синода по синодальности» начался со Святой Мессы в базилике Святого Петра, где Папа предложил способы начать локальную фазу синода, которая будет проходить в каждой католической епархии по всему миру.
Папа просит всех католиков участвовать в Синоде
5 дней назад
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