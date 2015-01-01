Папа снова проводит общие аудиенции

1 день назад

Вот так паломники отреагировали на первые слова Папы на его Общей аудиенции. Это была первая катехизация Папы после июльского перерыва. Папа Франциск размышлял над распространенной ошибкой христианских общин: неверно истолковывать христианское послание и дистанцироваться от Евангелия.


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