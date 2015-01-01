Вот так паломники отреагировали на первые слова Папы на его Общей аудиенции. Это была первая катехизация Папы после июльского перерыва. Папа Франциск размышлял над распространенной ошибкой христианских общин: неверно истолковывать христианское послание и дистанцироваться от Евангелия.
Папа снова проводит общие аудиенции
1 день назад
АРХИВ
КАЛЕНДАРЬ
СВЕЖИЕ ЗАПИСИ
- Rome Reports для России 16 августа 2021 1 день назад
- Рельеф на гробнице св. Алоизия Гонзаги сделал Пьер Ле Гро 1 день назад
- «Снег» среди лета снова выпал в Риме 1 день назад