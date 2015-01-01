Папа снова проводит общие аудиенции

Вот так паломники отреагировали на первые слова Папы на его Общей аудиенции. Это была первая катехизация Папы после июльского перерыва. Папа Франциск размышлял над распространенной ошибкой христианских общин: неверно истолковывать христианское послание и дистанцироваться от Евангелия.