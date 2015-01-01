По случаю Дня поминовения всех усопших верных Папа Франциск отслужил Святую мессу и посетил Тевтонское кладбище Ватикана. Во время этого богослужения присутствовало всего несколько человек. Все, кроме Папы и членов хора, были в масках. Во время проповеди Папа Франциск размышлял над первым чтением, в котором описывалось, как Иов, несмотря на свои огромные страдания, продолжал жить с надеждой и уверенностью, что однажды он увидит Бога.
Папа совершил Святую мессу в День Всех Святых
1 день назад
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