Папа Франциск выделил финансовую помощь Ливану

После молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск вспомнил трагедии, поразившие мир как в прошлом, так и в настоящем. Сначала он упомянул о том, что девятого августа 1945 года на Нагасаки была сброшена вторая атомная бомба. В ноябре прошлого года Святейший Отец посетил эпицентр взрыва.