Папа Франциск выделил финансовую помощь Ливану

2 дня назад

После молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск вспомнил трагедии, поразившие мир как в прошлом, так и в настоящем. Сначала он упомянул о том, что девятого августа 1945 года на Нагасаки была сброшена вторая атомная бомба. В ноябре прошлого года Святейший Отец посетил эпицентр взрыва.


Просмотров:
35

АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  