После молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск вспомнил трагедии, поразившие мир как в прошлом, так и в настоящем. Сначала он упомянул о том, что девятого августа 1945 года на Нагасаки была сброшена вторая атомная бомба. В ноябре прошлого года Святейший Отец посетил эпицентр взрыва.
Папа Франциск выделил финансовую помощь Ливану
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