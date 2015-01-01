Папа Франциск выразил свою близость народу Никарагуа

Пандемия продолжается, поэтому молитва «Ангел Господень» остается одним из немногих мероприятий, которые Папа Франциск, находясь в Апостольском дворце, может провести в прямом и личном присутствии верующих. В этот день перед молитвой он говорил о глубоком смысле чуда умножения рыб и хлебов. Святейший Отец сказал, что этот поступок Иисуса показывает, насколько Бог заботится о своем творении. И если христиане это понимают, то они понимают божью логику, которая заключается в том, чтобы брать на себя ответственность за других, не устраняясь и не отворачиваясь от людей, попавших в трудную ситуацию.