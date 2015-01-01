Папа Франциск: «Господь попросит нас отчитаться обо всех мигрантах, павших на пути надежды»

6 часов назад

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