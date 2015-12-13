25 января 2020 года Папа Франциск завершил Неделю молитв о единстве христиан экуменическим богослужением в соборе Святого Павла вне стен. Тему недели молитв в этом году вдохновила память о гостеприимстве мальтийского народа. Представители разных христианских конфессий присутствовали всю неделю, в том числе и на заключительной молитве. В этот день в храме также находились реликвии Святого Тимофея, так как он сопровождал Святого Павла в его поездках и был получателем двух писем из Нового Завета. После вечерни Папа напомнил присутствующим, что Бог старается спасти всех людей.