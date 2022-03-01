Папа Франциск закончил неделю духовных упражнений

16 часов назад

В начале каждого Великого поста Святейший Отец вместе с Ватиканской курией посвящает неделю участию в духовных упражнениях.


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