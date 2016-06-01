Папа Франциск направился в Грецию и встретился с президентом страны

1 неделя назад

Президент Греции Катерина Сакелларопулу приветствовала Папу у входа в Президентский дворец. Папа прослушал «Гимн Свободы», национальный гимн Греции, у входа во дворец, в то время как охранники в форме стояли по стойке «смирно».


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