Папа Франциск призывает к братству: «Мы либо братья, либо враги»

3 дня назад

Папа принял участие в виртуальном мероприятии, посвященном Международному дню человеческого братства.


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