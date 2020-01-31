В базилике Святого Петра состоялась одна из самых красочных церемоний года: рукоположение новых священников. Церемония полна символизма и знаменательных моментов. Например, когда Папа спрашивает, были ли кандидаты сочтены достойными для вступления в священство.
Папа Франциск рукоположил новых священников
6 часов назад
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