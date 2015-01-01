Папа Франциск: «Христос дает нам лекарства от тревоги»

3 дня назад

Как и в каждое воскресенье во время пандемии, в этот день Папа Франциск молился в уединении своей библиотеки в Апостольском дворце. Во время молитвы «Царица небесная» Святейший Отец говорил о двух лекарствах, которые Иисус дает для борьбы с тревогой. Первое из них — это осознание, что ты – не одинок.


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