Как и в каждое воскресенье во время пандемии, в этот день Папа Франциск молился в уединении своей библиотеки в Апостольском дворце. Во время молитвы «Царица небесная» Святейший Отец говорил о двух лекарствах, которые Иисус дает для борьбы с тревогой. Первое из них — это осознание, что ты – не одинок.
Папа Франциск: «Христос дает нам лекарства от тревоги»
3 дня назад
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