Папа Франциск: «Христос дает нам лекарства от тревоги»

Как и в каждое воскресенье во время пандемии, в этот день Папа Франциск молился в уединении своей библиотеки в Апостольском дворце. Во время молитвы «Царица небесная» Святейший Отец говорил о двух лекарствах, которые Иисус дает для борьбы с тревогой. Первое из них — это осознание, что ты – не одинок.