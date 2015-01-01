Папа Франциск: «Я молюсь о том, чтобы дети и внуки не оставляли своих престарелых родственников»

5 дней назад

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