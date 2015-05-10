Пастырская Конференция в Новосибирске-Бердске 10 октября 2019 г. Третий день.

10 октября встреча продолжилась выступлением ответственных за различные комиссии Преображенской епархии, они представили отчет о проделанной работе за год. В этот день было выделено много времени на общение, в том числе с Ординарием Преображенской епархии Иосифом Вертом.

Конференция завершилась Торжественной Святой Мессой, а напоследок состоялся уже в сложившейся традиции «Весёлый вечер»: вечер Братского общения, песен и радости.