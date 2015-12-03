Пастырская Конференция в Новосибирске-Бердске. 8 октября 2019 г. Первый день

5 дней назад

7 октября 2019 г. на базе отдыха «Спартанец» в Бердске «вечером знакомств» началась ежегодная Пастырская Конференция с участием священников и монашествующих, которые служат в Преображенской епархии. Тема конференции «Вызовы современного мира».
8 октября встреча продолжилась докладами Анастасии Орловой, редактор портала рускатолик.рф ,на тему «Коммуникация — миссия Церкви».


Просмотров:
238

АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  