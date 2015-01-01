Пасхальное триденствие в Ватикане

Страстной четверг в Ватикане выглядел совсем иначе в этом году. Пасхальное триденствие началось без паломников, но события проходили в прямом эфире.

В соборе Святого Петра Папа Франциск начал мессу в память об установлении таинства Евхаристии, на которой присутствовали лишь некоторые сотрудники Ватикана. В своей проповеди в этот день Папа посетовал на обстоятельства и сожалел, что в этом году пришлось перенести обряд освещения елеев.

Папа молился о священниках, посещающих больницы, а также о тех, кто отправляется на периферию, чтобы нести Евангелие. Папа вспомнил о тех, кому тяжело проживать свое призвание. Он сказал, что всех их он духовно приводит к алтарю.