Певица из Аризоны превращает молитву в музыку

2 дня назад

Знакомьтесь, это — Вианна Гарсия. Эта молодая певица из Аризоны выросла в семье евангелистов.

 


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