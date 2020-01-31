Сестра Натали Бекварт — первая женщина, назначенная на должность заместителя генерального секретаря Синода епископов. Это также делает ее первой женщиной, получившей право голосовать на Синоде.
Первая женщина, чей голос будет учтен на Синоде епископов
19 часов назад
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