Первая женщина, чей голос будет учтен на Синоде епископов

19 часов назад

Сестра Натали Бекварт — первая женщина, назначенная на должность заместителя генерального секретаря Синода епископов. Это также делает ее первой женщиной, получившей право голосовать на Синоде.


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