Задумывались ли вы когда-нибудь, каково это — руководить Церковью? Теперь возможность быть избранным Папой находится от вас на расстоянии одного клика. Видеоигра «Симулятор Папы Римского» позволяет вам пережить это приключение. Начиная с конклава и заканчивая благословениями с балкона, игра позволяет вам даже создать собственную эмблему.
Пережить один день из жизни Папы Римского
2 дня назад
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