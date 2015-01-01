Пережить один день из жизни Папы Римского

2 дня назад

Задумывались ли вы когда-нибудь, каково это — руководить Церковью? Теперь возможность быть избранным Папой находится от вас на расстоянии одного клика. Видеоигра «Симулятор Папы Римского» позволяет вам пережить это приключение. Начиная с конклава и заканчивая благословениями с балкона, игра позволяет вам даже создать собственную эмблему.


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