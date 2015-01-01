Перу собирает пожертвования для покупки медицинской техники

19 часов назад

Получение пожертвований для обеспечения кислородом тех, кто испытывает недостаток кислорода из-за коронавируса, является основной целью организации Респира Перу. Эта кампания была основана благодаря совместным усилиям Перуанской конференции епископов, Университета Святого Игнатия Лойолы и Национального общества промышленности.


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