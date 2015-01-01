Перу собирает пожертвования для покупки медицинской техники

Получение пожертвований для обеспечения кислородом тех, кто испытывает недостаток кислорода из-за коронавируса, является основной целью организации Респира Перу. Эта кампания была основана благодаря совместным усилиям Перуанской конференции епископов, Университета Святого Игнатия Лойолы и Национального общества промышленности.