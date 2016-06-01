«Письма к Джону Полу» — письма матери к своему больному сыну

2 дня назад

«Письма к Джону Полу» — это сборник писем Елены Килнер к ее сыну Джону Полу, который родился с неизлечимой болезнью.


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