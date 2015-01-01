Подкаст ради добра

Монахи-капуцины Брэндон Берг и Винс Карраско в Сан-Антонио, штат Техас, занялись танцами во время карантина. Чувство юмора монахов-капуцинов также было замечено в прошлом, когда они приняли вызов и изображали манекены. Теперь монахи играют музыку и ведут собственный подкаст «Братская хижина». С помощью такого служения они объясняют призвание к монашеству молодежи. Фактически служение молодежи и наблюдение за обращением собственного отца помогли брату Винсу укрепить веру и взрастить семена миссионерского служения в своем сердце.