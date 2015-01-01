«Помощь церкви в нужде» отчиталась о расходах за прошлый год

2 дня назад

 

Папский фонд «Помощь Церкви в нужде» только что представил свой бухгалтерский баланс тысячам благотворителей.

 


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