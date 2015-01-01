Посещение общин, пострадавших от действий боевиков

Папа Франциск прибыл в Мосул, город, оккупированный на три года группировкой ИГИЛ (запрещенная в России и других странах террористическая группировка). Из машины он видел руины разрушенных церквей. Его приветствовали оливковые ветви и лепестки цветов на церковной площади Хош аль-Биаа. Среди руин сиро-католической, армяно-православной, сиро-православной и халдейской церквей Папа Франциск молился за жертв группировки ИГИЛ (запрещенная в России и других странах террористическая группировка).
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