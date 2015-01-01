В воскресенье двадцать третьего февраля Папа Франциск посетил итальянский город Бари и принял участие в заключительной встрече епископов из двадцати стран Средиземноморья, организованной Епископской конференцией Италии. Епископы рассказали Папе о результатах пятидневных бесед о проблемах региона, включая миграционный кризис, неравенство и отсутствие религиозной свободы.
Послание Папы Франциска на Великий пост 2020
2 дня назад
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