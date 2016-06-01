Папа Франциск прибыл в международный аэропорт Афин, чтобы завершить свой апостольский визит в Грецию и вернуться в Рим. Святейший Отец поприветствовал представителей гражданской и религиозной власти, прежде чем направиться к самолету. Папа Франциск обменялся теплыми словами с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.
Последний день визита Папы Франциска на Кипр и в Грецию
1 неделя назад
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