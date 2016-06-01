Посол доброй воли ООН призывает заботиться о климате

1 день назад

Майкл Хаддад из Ливана был парализован ниже грудной клетки с шестилетнего возраста. Медицинские эксперты давно сошлись во мнении, что он никогда не сможет стоять. Но теперь с помощью экспериментального экзоскелета, он будет ходить, бегать и кататься на лыжах на Северном полюсе, чтобы повысить осведомленность об изменении климата при поддержке Программы развития ООН.


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