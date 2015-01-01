Почему необходимы гуманитарные коридоры для беженцев

Опен Армс — это неправительственная организация, патрулирующая Средиземное море с целью спасения мигрантов. Недавно в своем аккаунте в Твиттере организация поделилась душераздирающей историей. Это Джозеф и его мать. Так она плакала, когда ее спасли из моря.