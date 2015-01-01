Италия была одной из первых западных стран, пострадавших от пандемии. Так что в начале 2020 года мир внимательно следил за тем, что там происходило. Алексис Вальдес говорит, что это время стало вдохновением для его стихотворения, которое в переводе с испанского означает «надежда». Папа Франциск цитирует это стихотворение в своей книге «Давайте мечтать», в которой он размышляет о проблемах современного мира.
Поэт обсуждает свое произведение с Папой
3 дня назад
АРХИВ
КАЛЕНДАРЬ
СВЕЖИЕ ЗАПИСИ
- Rome Reports для России 25 апреля 2021 3 дня назад
- Музыканты направляют молитву 3 дня назад
- Рим запустил виртуальные туры по главным музеям 3 дня назад