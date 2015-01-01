Поэт обсуждает свое произведение с Папой

Италия была одной из первых западных стран, пострадавших от пандемии. Так что в начале 2020 года мир внимательно следил за тем, что там происходило. Алексис Вальдес говорит, что это время стало вдохновением для его стихотворения, которое в переводе с испанского означает «надежда». Папа Франциск цитирует это стихотворение в своей книге «Давайте мечтать», в которой он размышляет о проблемах современного мира.