Поэт обсуждает свое произведение с Папой

3 дня назад

Италия была одной из первых западных стран, пострадавших от пандемии. Так что в начале 2020 года мир внимательно следил за тем, что там происходило. Алексис Вальдес говорит, что это время стало вдохновением для его стихотворения, которое в переводе с испанского означает «надежда». Папа Франциск цитирует это стихотворение в своей книге «Давайте мечтать», в которой он размышляет о проблемах современного мира.


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